Fuga dal ristorante: si alzano e spariscono senza pagare. Ma per i due furbetti finisce male

Cenano al ristorante e poi spariscono senza saldare il conto. Ma questa volta ai due "furbetti" è andata male. E sì perché il titolare dell'attività ha deciso di non passarci sopra. È andato dai carabinieri, nella speranza che qualche telecamera potesse aver ripreso quella fuga certamente poco decorosa. E ha denunciato l’accaduto. I fatti, di cui si è resa protagonista (in negativo) una coppia, sono andati in scena in un locale piemontese della Val Vigezzo, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola. I due avrebbero approfittato di un momento di distrazione del titolare per darsela a gambe senza sborsare un euro.

Le indagini sono iniziate i primi giorni dell’anno, quando il gestore del ristorante si è recato in caserma a Santa Maria Maggiore per denunciare l'accaduto. I militari, avuta la descrizione dei due soggetti, una giovane donna e un uomo di mezza età, hanno estrapolato le immagini dal sistema di videosorveglianza comunale, individuando e ricostruendo i movimenti dei due, identificando la macchina e risalendo quindi al proprietario. Dopo aver analizzato anche l'utenza telefonica con la quale era stato prenotato il tavolo al ristorante e unendo tutti i tasselli sono così risaliti ai due presunti "furbetti del conto". Che sono stati denunciati per insolvenza fraudolenta in concorso.