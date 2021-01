La cucina da incubo del ristorante "All You Can Eat": cosa c'era nel congelatore

Una cucina "da incubo" verrebbe da dire, riprendendo il nome del famoso programma televisivo. Nel corso di un controllo sulla tutela della salute per il consumatore, gli agenti del reparto polizia commerciale della polizia locale di Torino hanno sequestrato 90 chili di alimenti mal conservati, principalmente carne e pesce, nel ristorante giapponese del quartiere Cenisia. Tra i prodotti sequestrati anche tranci di carne, calamari, gamberetti, ravioli e alcuni dolci.

Torino: 90 chili di alimenti sequestrati nel ristorante

Il locale propone come specialità sushi, sashimi e tempura proposti nella formula all you can eat. La titolare, una 30enne cinese, è stata denunciata per vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione. Lo stesso ristorante era incorso in sanzioni per ragioni del tutto simili a quelle odierne. Quando sono scattati i controlli, il ristorante stava effettuando un regolare servizio di asporto.

Non c'è voluto molto tempo per capire che qualcosa "non andava". Durante l'ispezione interna dei locali, gli agenti hanno riscontrato "precarie condizioni igienico-sanitarie nella cucina - si legge in una nota -. Nei congelatori i ‘civich’ hanno rinvenuto diversi alimenti che, per forma e presenza di muffa sulle superfici, mostravano evidenti i segni dell’essere stati acquistati freschi e portati allo stato di congelazione senza l'utilizzo dell'abbattitore. Infatti, pur essendo presente nel locale l’apparecchiatura per il raffreddamento rapido, era scollegato dalla rete elettrica e presentava al suo interno tracce di muffa e sporco pregresso che ne evidenziavano lo stato di inutilizzo".