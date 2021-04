Il ristoratore che fa entrare 28 persone nel suo locale convinto che non ci siano pericoli

Chiuso un ristorante di via Lorenteggio, a Milano, già 'colpito' in passato dalla polizia

Il titolare di un ristorante di via Lorenteggio, a Milano, è stato multato dalla polizia lunedì dopo essere stato sorpreso a violare le norme anti covid, che proprio da ieri permettevano a bar e ristoranti di riaccogliere i clienti a pranzo e cena, ma soltanto all'aperto.

Quando i poliziotti si sono presentati nel locale - già nei mesi scorsi chiuso per lo stesso motivo -, hanno però trovato comodamente sedute ai tavoli all'interno ben 28 persone, che stavano mangiando. I clienti, quasi tutti cittadini sudamericani, sono stati identificati e saranno multati per il mancato rispetto delle norme per il contenimento del contagio da covid 19.

Il proprietario del locale, un 60enne dell'Ecuador, è stato anche lui sanzionato e il ristorante è stato chiuso per i prossimi 5 giorni dalla polizia. Agli agenti il ristoratore ha detto che a suo avviso non c'era nessun particolare pericolo e che quello che stava facendo era tutto perfettamente lecito. A nulla, evidentemente, sono servite le sue giustificazioni.