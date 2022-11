Il ristoratore non ha mai pagato le tasse: i clienti lo denunciano

Nonostante avesse incassata migliaia di euro dalla sua attività, non aveva mai versato neanche un centesimo nelle casse dello Stato. Il ristoratore evasore totale è stato scoperto dalla guardia di finanza di Portoferraio: l'uomo non aveva mai presentato la dichiarazione dei redditi. L'indagine sull'attività del titolare di uno dei ristoranti del primo comune dell'Isola d'Elba, in provincia di Livorno, è scattata dopo le segnalazioni di clienti e turisti che avevano lamentato mancati rilasci di documenti fiscali a fronte della consumazione di pranzi e cene, per lo più a base di pesce.

A seguito dell'attività ispettiva doverosamente avviata è quindi emerso che l'imprenditore (per lo più aperto durante il solo periodo estivo) non ha presentato dichiarazione dei redditi, in particolare omettendo, nei due anni ante-covid, di dichiarare ricavi per oltre 150mila euro, con connesse ulteriori violazioni Iva e Irap per 50mila euro. L'esito del controllo è stato quindi oggetto, in consueto contraddittorio con la parte, di un dettagliato verbale di constatazione, inoltrato all'Agenzia dell'Entrate per la conseguente attività di accertamento.