Rita Fiorenza, la ragazza di 23 anni morta dopo essersi ustionata accendendo il camino

È morta dopo più di venti giorni di agonia in ospedale Rita Fiorenza, la giovane di 23 anni rimasta gravemente ustionata mentre accendeva il fuoco del camino di casa. Il grave incidente domestico lo scorso 23 dicembre a Monstarace, comune del reggino dove la giovane risiedeva. Rita Fiorenza era stata soccorsa dagli operatori del 118, arrivati con l’elisoccorso da Locri e trasportata al centro grandi ustioni di Catania in gravi condizioni dopo le ferite provocate da un ritorno di fiamma mentre accendeva il camino.

Pochi giorni fa le sue condizioni, da subito molto gravi, erano sembrate in via di miglioramento, ma la giovane non ce l’ha fatta ed è morta nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale Cannizzaro di Catania.

Il cordoglio per la morte di Rita Fiorenza a Monasterace

Il comune di Monasterace ha confermato su Facebook la notizia della morte della ragazza, annunciando la proclamazione del lutto cittadino nel giorno dei suoi funerali. “La notizia che Rita non ce l’ha fatta ci lascia sgomenti insieme con tutta la nostra comunità. Ci stringiamo ai famigliari duramente colpiti dalla gravissima e dolorosissima perdita esprimendo il nostro cordoglio. Sarà proclamato lutto cittadino nella giornata in cui si terranno i funerali”.

Per lei era scattata una gara di solidarietà con una raccolta fondi da parte di varie associazioni e commercianti locali, a Monasterace e nei comuni vicini. La giovane era molto conosciuta a Monasterace, dove viveva insieme ai genitori e ai tre fratelli, secondo quanto ricostruito dai quotidiani locali, e lavorava come cassiera in un supermercato in un paese vicino.