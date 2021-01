Ritrova il suo gatto scomparso otto anni fa grazie a una foto su Fb: “Ci siamo riconosciuti subito”

Otto anni fa Monica aveva perso il suo gatto. Lei e Mandarino erano inseparabili, dodici anni di vita in comune fatta di amore e fusa. Poi Mandarino un giorno è scomparso. Monica ha tappezzato Faenza (Ravenna) di volantini, ha scritto ai giornali, tutto invano: del suo gatto nessuna traccia.

Scorrendo qualche giorno fa la pagina Facebook di Enpa Faenza, Monica Ferrini ha avuto un tuffo al cuore: nella foto di un gatto anziano, con gravi problemi di salute, che era stato ritrovato in strada, lei ha riconosciuto subito il suo Mandarino.

Alcuni faentini avevano ritrovato in gatto, che era stato quindi recuperato dai volontari dell’Enpa e affidato ai veterinari per i necessari accertamenti e le terapie del caso. Il gatto infatti era sotto temperatura, disidratato e molto magro, oltre che completamente cieco, come raccontato dalla presidente di Enpa Faenza, Maria Teresa Ravaioli. Nonostante tutto, il micio aveva iniziato a rispondere bene e alle terapie e a migliorare e chi lo aveva trovato si era offerto di prendersene cura a casa propria una volta dimesso.

Ritrova il gatto scomparso dopo 8 anni grazie una foto su Facebook

Una storia che sembrava già lieto fine, fino al colpo di scena. Monica ha contattato subito l’Enpa dopo aver visto la foto del gatto in questione, sicura che fosse proprio il suo, che oggi avrebbe quindi circa 20 anni. “Dalle foto che ci ha inviato e da alcune caratteristiche abbiamo subito capito che era lui”, racconta Ravaioli.

Monica si è recata quindi nella sede dell’associazione. “La scena dell'incontro rimarrà impressa negli occhi di chi ha potuto assistere - spiega la presidente di Enpa - Nonostante le condizioni precarie di salute, Mandarino ha riconosciuto la sua amica mentre lo abbracciava e lo chiamava in lacrime, e lui colpiva il viso della sua Monica con delicate e deboli ‘testate’ affettuose. Non si sa per quanto tempo questo ricongiungimento sarà possibile vista l'età di Mandarino e la sua salute, ma di sicuro questi otto anni da randagio li ha cancellati in un sol momento ritrovando la voce, l'odore e il calore di quell'abbraccio commovente. Vogliamo ringraziare chi ha trovato Mandarino dimostrando responsabilità e sensibilità nei confronti degli animali e chi ha diffuso il nostro annuncio, che ha permesso il lieto fine di questa incredibile storia".

"I miracoli accadono - commenta Monica - Una serie di meravigliose circostanze ha riportato a me il mio adorato Mandarino, perduto il 7 novembre 2012 e mai più ritrovato. Ci siamo riconosciuti subito, ed è stato come ricominciare da quel lontano giorno di autunno...".