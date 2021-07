Anziana scompare: ritrovata in fondo a un fosso e salvata dopo esser stata creduta morta

Quando l'hanno vista tra le acque del fossato, vicino all'argine dell'Arno, avevano pensato che fosse morta e ne avevano segnalato il decesso, gettando nello sconforto quanti la stavano cercando. Ma l'anziana 81enne scomparsa nel pomeriggio di ieri da Avane e ritrovata da due soccorritori volontari in realtà era viva, come appurato dalle forze dell’ordine.

Come racconta FirenzeToday, i familiari della donna, che abita non molto lontano da dove è stata ritrovata, ne avevano denunciato la scomparsa ieri pomeriggio. La sua macchina era regolarmente parcheggiata dietro casa, il suo telefono spento. Subito erano scattate le ricerche, andate avanti anche nel corso della notte, con polizia, unità cinofile, volontari al lavoro, mentre un elicottero si era alzato in volo per perlustrare l'area.

Durante una battuta di ricerche condotta da volontari e forze dell'ordine, la donna è stata avvisata da due soccorritori, che hanno dato l'allarme, pensando che fosse già morta. La donna invece era ancora viva, come hanno scoperto alcuni poliziotti, durante le fasi di ispezione del corpo. A quel punto è stato attivato immediatamente il sistema dei soccorsi: la donna è stata prima portata sull'argine con l'ausilio dei vigili del fuoco e personale della misericordia di Vinci, e poi sottoposta alle prime cure dal medico del 118. L’anziana è stata trasportata e ricoverata presso l’ospedale San Giuseppe di Empoli, per gli accertamenti e le cure del caso. Non è in prognosi riservata e le sue condizioni, al momento, si sono stabilizzate.