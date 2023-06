Ritrovato il corpo di Yahya Hkimi, il 18enne annegato per un video sui social

È stato ritrovato il cadavere di Yahya Hkimi, il 18enne scomparso da mercoledì nel fiume Secchia a Marzaglia di Modena. Il corpo senza vita del giovane è stato rinvenuto dai vigili del fuoco nel corso delle ricerche, in un'ansa del fiume, circa cinquecento metri a valle del luogo in cui era sparito.

Stando a quanto raccontato dall'amico che si trovava con lui al fiume, Yahya Hkimi voleva girare un video in cui fingeva di annegare, forse per una sfida sui social. Ma dopo una serie di tuffi non è più riemerso dall'acqua. "Mi ha chiesto di fare un video. Un filmato scherzoso dove voleva fingere di essere portato via dall'acqua. Poi, dopo il tuffo, il terzo della serie, purtroppo è scomparso", ha raccontato l'amico al quotidiano Qn. Nel video l'amico lo invita a fare attenzione. Al terzo tuffo, però, quello che avrebbe dovuto essere uno scherzo si è trasformato in una tragedia e il giovane studente è scomparso tra le acque del Secchia. Oggi, il ritrovamento del cadavere.

