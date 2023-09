Ritrovato alle Tremiti il corpo di Brunella Chiù, dispersa nell'alluvione delle Marche

È stato ritrovato nelle acque delle Isole Tremiti, in provincia di Foggia, il cadavere di Brunella Chiù, dispersa durante l'alluvione delle Marche del 15 settembre 2022. La donna era stata travolta dalla piena nei pressi della sua abitazione a Barbara, in provincia di Ancona. Brunella Chiù era stata trascinata via dall'acqua del fiume Nevola mentre stava lasciando casa a seguito dell'emergenza esondazione.

La donna era in compagnia della figlia 17enne Noemi Bartolucci, poi trovata morta, e del figlio 23enne Simone, che si salvò aggrappandosi a una pianta. Al momento della scomparsa aveva 56 anni.

Il corpo, rinvenuto martedì, è stato sottoposto agli accertamenti dei carabinieri del Ris di Roma con i quali è stata attestata la compatibilità con il Dna della donna dispersa. Il cadavere si trova ora presso il cimitero di Vieste.