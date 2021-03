La riunione di lavoro con 22 persone senza mascherine in una stanza: è finita male

Ventidue persone sono state colte in flagrante senza mascherine protettive nel bel mezzo di una riunione di lavoro in una stanza con le finestre chiuse, senza rispettare il distanziamento sociale necessario. L'episodio è andato in scena all'interno della sede di un'azienda di Brescia, dove è intervenuto personale della squadra amministrativa della Questura insieme ai colleghi dell'Ats e dell'ispettorato del lavoro.

Il mancato rispetto delle normative anti covid è costato caro: tutti i presenti sono stati multati - quattro in misura doppia poiché recidivi - e l'azienda è stata chiusa per 5 giorni. Sono stati numerosi i controlli effettuati negli ultimi giorni dalla polizia di Brescia per garantire il rispetto delle misure anti contagio. In particolare nella zona del centro storico e dei parchi cittadini sono stati controllati parecchi giovani, nove dei quali sanzionati per il mancato rispetto dell'obbligo di indossare la mascherina.

Come le mascherine riducono l'indice di contagio Rt

Le mascherine funzionano davvero contro il coronavirus? Certo che sì, checché ne dicano i "no mask" con le loro strampalate rivendicazioni. Un nuovo studio condotto su dati statunitensi e pubblicato sulla rivista specializzata The Lancet Digital Health toglie ogni alibi: l'uso di mascherine, è la conclusione a cui approdano gli autori, è collegato a una ridotta trasmissione di Covid-19. Nel lavoro viene rilevato che un aumento del 10% nell'utilizzo delle protezioni facciali è associato ad un aumento più di tre volte delle probabilità di mantenere l'indice di contagio Rt inferiore a 1. Il che equivale a un maggior controllo di Sars-CoV-2.

L’indice Rt è uno dei parametri in base al quale viene calcolata la capacità di un’epidemia di espandersi. Rt descrive il tasso di contagiosità dopo l’applicazione delle misure atte a contenere il diffondersi della malattia, è un numero che indica quante persone vengono contagiate da una sola persona, in media e in un certo arco di tempo: è dunque un parametro legato a una situazione contingente, a seconda dell’efficacia delle misure di contenimento. Se l’indice Rt è superiore a 1, significa che in media ogni persona infetta sta contagiando più di una persona, e che dunque l’epidemia è in espansione, con il numero di casi che sta crescendo.

Lo studio si basa su comportamenti auto-segnalati. I dati sono stati ricavati da un sondaggio online condotto tra il 3 giugno e il 27 luglio 2020. Le comunità in cui è stata segnalata un'adozione massiccia delle mascherine e del distanziamento fisico hanno la più alta probabilità prevista di controllo della trasmissione. I soli obblighi non erano sufficienti per aumentare i tassi di utilizzo delle mascherine e, suggeriscono gli autori della ricerca, potrebbero essere necessari altri interventi per migliorare l'accettazione del dispositivo di protezione da parte della comunità. Per arrivare alle conclusioni del lavoro, gli scienziati hanno collegato i dati del sondaggio che ha coinvolto oltre 300mila persone (da tutti i 50 stati Usa e dal distretto di Columbia) alle stime localizzate di circolazione del virus.

Un indice Rt inferiore a 1, ricordano gli autori, è considerato un segno chiave del fatto che la corsa del virus sta rallentando. I tassi di utilizzo della mascherina sono costantemente aumentati durante il periodo dell'indagine, ma gli autori non hanno riscontrato un ulteriore aumento a seguito dell'introduzione dell'obbligo in dodici Stati. Sebbene non si possa dimostrare un legame diretto, i risultati - fanno notare gli autori - forniscono un ulteriore supporto a favore dell'abitudine di indossare le mascherine in comunità come scudo anti contagio.