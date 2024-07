Tre suicidi in 12 ore, fiamme appiccate nel carcere di Sollicciano: "Meloni e Nordio vengano qui"

Tre suicidi in un solo giorno nelle carceri di Pavia, Livorno e Sollicciano, dove i detenuti hanno hanno messo in atto una sommossa appiccando fiamme alle celle, salendo sui tetti e uscendo all'esterno dei padiglioni fino al muro di cinta. Da una cella lo striscione: "Suicidio carcere aiuto help". Un detenuto risulterebbe ancora irreperibile "sebbene si pensi, o forse solo si spera, che non abbia varcato il muro perimetrale", fa sapere il sindacato di polizia penitenziaria Uilp.

Dopo giorni di proteste per la mancanza d'acqua, a far deflagrare la rivolta, è stato il suicidio di un detenuto di origini tunisine appena 20enne, Fedi.

Rivolte in carcere per Fedi, arrivato in Italia su un camion e impiccatosi in cella a un anno dalla fine della pena

All'indomani della sommossa, la conferenza stampa convocata davanti a Sollicciano dal garante dei detenuti Eros Cruccolini insieme al presidente della camera penale Luca Maggiora si è aperta con un minuto di silenzio per il giovane.

"Ho pregato per lui sperando che la sua sofferenza sia finita. Fedi è un ragazzo che ha sofferto moltissimo. È arrivato in Italia a 11 anni, dentro un camion di olio. Da minorenne ha girato tutta l'Europa ed è stato in un carcere minorile. A 18 anni e cinque mesi è entrato a Sollicciano, e a Sollicciano è morto". Lo ha ricordato così Fatima Benhijji, presidente dell'associazione Pantagruel che da anni opera nell'istituto.

È poi intervenuto l'avvocato del giovane, Ivan Esposito: "Lo seguivo da quando era entrato a Sollicciano. Era entrato in carcere in condizioni difficili perché veniva dalla strada, ed era da solo. All'interno del carcere aveva fatto un percorso lento ma progressivo, tra alti e bassi ma comunque positivo. Gli mancava poco più di un anno e avrebbe terminato", ha spiegato. "Questo è il mio grande rammarico perché pian piano eravamo riusciti a sistemare tutte le sue pendenze. Infatti aveva già finito il suo reato da maggiorenne, una rapina compiuta due anni fa, e adesso stava espiando dei reati commessi quando era minorenne. Purtroppo non ha retto".

Ad avvertire l'avvocato del suicidio è stato un altro detenuto "un mio assistito, che mi ha chiamato in lacrime. La dinamica precisa ancora non la conosciamo ma pare che sia rientrato in cella da solo, abbia bloccato la porta e si sia suicidato".

"Nordio e Meloni vengano a Sollicciano"

È solo l'ultima tragedia di un'emergenza carceri "senza precedenti negli ultimi 30 anni" segnalata da mesi dal Garante dei detenuti insieme ad associazioni e sindacati di polizia penitenziaria.

"Dall’inizio dell’anno sono già 53 le persone che si sono tolte la vita nelle carceri. Non è più tollerabile ed è dipendente da una non scelta politica", ha detto in conferenza stampa davanti all'istituto fiorentino Luca Maggiora, presidente della Camera penale di Firenze. "Non possiamo più far finta di niente, non lo facciamo da tanto tempo, ma la nostra voce è totalmente inascoltata. L'unico appello forte che possiamo fare è invitare pubblicamente il ministro Nordio e la presidente Meloni a partecipare ad una giornata dentro Sollicciano, per capire cosa è Sollicciano. E allora dovranno assumersi delle responsabilità".

Un appello rilanciato anche dalla sindaca Sara Funaro, arrivata in visita nel carcere insieme ai deputati Pd Emiliano Fossi e Federico Gianassi e di M5s Andrea Quartini. La prima cittadina ha auspicato che "dal governo vengano a visitare Sollicciano per vedere quali sono le condizioni e si possano sbloccare gli interventi. Sono troppi i suicidi nelle carceri, servono misure che lavorino sulla prevenzione e sulle condizioni in cui si vive in carcere. Ieri sono stata sempre in contatto con la direttrice del carcere e la prefettura per vedere l’evoluzione della rivolta interna che per fortuna si è fermata", ha aggiunto.

Come ricorda il sindacato di polizia penitenziaria Uilpa, i tre suicidi e i gravi disordini arrivano all'indomani del via libera dal Consiglio dei ministri al decreto "carcere sicuro", accolto dalle critiche di sindacati e associazioni, che parlano di misure "blande e non risolutive".

Durissime le parole di Gennarino De Fazio, segretario generale Uilpa: "Del decreto carcere sicuro, di sicuro c’è solo che si tratta di un provvedimento farsa, inutile a risolvere la gravissima emergenza in atto e, anzi, foriero di ulteriori effetti pesantemente negativi".

"Tre decessi per suicidio in sole 12 ore non si erano mai visti", aggiunge. "Necessitano misure che possano concretamente e immediatamente deflazionare il sovraffollamento di oltre 14.500 detenuti, rafforzare la Polizia penitenziaria, deficitaria di 18mila unità, garantire l’assistenza sanitaria e psichiatrica e avviare riforme strutturali e complessive. Di quanto sta accadendo, oltre alla naturale responsabilità politica, il Governo ha anche la responsabilità morale e, magari, non solo".