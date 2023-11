Robert muore mesi dopo un terribile incidente: lo piange un intero paese

La speranza che potesse farcela, conservata fino alla fine da amici e famigliari, non è bastata purtroppo a salvarlo. È morto Robert Gal, 22enne di origini romene, residente a Fara Gera d’Adda, comune di 7mila abitanti in provincia di Bergamo. Il ragazzo era stato coinvolto, appena cinque mesi prima, in un terribile incidente stradale nel quale aveva perso la vita un uomo di 48 anni: Piergiovanni Finazzi. L'incidente risale allo scorso 11 giugno, quando l'auto di Robert, che stava tornando da una nottata in compagna di amici, si è schiantata frontalmente con quella di Finazzi, che si stava invece recando al lavoro. Un impatto violentissimo che hanno reso vani i soccorsi per il 48enne.

Robert era stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Bergamo: i medici erano riusciti a frenare l'emorragia del ragazzo, ma le sue condizioni erano apparse, da subito, gravissime. Dopo mesi di speranza è arrivato purtroppo il tragico epilogo. La notizia della morte del ragazzo è stata data dai medici lo scorso lunedì 6 novembre. E il lutto ha scosso tutta la comunità del paese bergamasco.

