L'autopsia di Roberta Siragusa: "Corpo dilaniato"

L'esame non ha sciolto tutti i dubbi sulla morte della giovane trovata in un dirupo il 24 gennaio. "Dobbiamo attendere l'esito di tutti gli accertamenti". Domani a Caccamo saranno celebrati i funerali della povera ragazza. L'unico indagato è il fidanzato Pietro Morreale

Roberta Siragusa, la 17enne uccisa nella notte tra il 23 e il 24 gennaio a Caccamo, nel Palermitano, non sarebbe stata strangolata. Nessuna certezza definitiva però sui contorni della tragica fine della giovane è arrivata dall'autopsia eseguita ieri all'Istituto di medicina legale del Policlinico di Messina dal professore Alessio Asmundo, nominato dal gip di Termini Imerese, Angela Lo Piparo.

Roberta Siragusa: i risultati dell'autopsia

L'esame infatti non ha sciolto tutti i dubbi sull'omicidio. "Dobbiamo attendere l'esito di tutti gli accertamenti - ha detto Manfredi Rubino il consulente nominato dagli avvocati che assistono la famiglia della ragazza -. Dall'esame autoptico sono emerse gravi ustioni a livello del tronco, del viso e degli arti superiori e una parte degli arti inferiori. La lingua protrusa può presentarsi nei casi di strangolamento, ma non è il caso in specie".

L'esito dell'esame autoptico - scrive PalermoToday - non chiarisce affatto come sia stata ammazzata la ragazza e saranno quindi necessari ulteriori accertamenti per capirlo. Non è nemmeno chiaro dove la ragazza sia stata uccisa, se nel dirupo lungo il Monte San Calogero dove è stata ritrovata domenica 24 gennaio oppure nel campo sportivo, dove è stato trovato cumulo di oggetti dati alle fiamme, tra cui anche il mazzo di chiavi di Siragusa.

All'esame autoptico ha partecipato anche l'avvocato Giuseppe Canzone, uno dei legali della famiglia della vittima. "Ho assistito con lo spirito con cui si assiste all'autopsia di una ragazza di quell'età che ha trovato una morte così tragica e che, come ha scritto il gip nell'ordinanza, ha un corpo dilaniato. Siamo molto provati per quello che abbiamo visto". Aveva anche una vistosa ferita alla testa.

I funerali di Roberta Siragusa a Caccamo (Palermo) il 4 febbraio

L'unico indagato è il fidanzato Pietro Morreale, 19 anni, al quale il gip ha applicato la custodia cautelare in carcere. Intanto domani, giovedì 4 febbraio 2021, a Caccamo saranno celebrati i funerali. A officiare le esequie sarà l'arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice.