Cade nella botola delle bare durante un funerale: morto ex sindaco

Si trovava a un funerale quando è precipitato all'interno di una botola e lo schianto al suolo è stato così violento da non lasciargli scampo. Incidente mortale nel cimitero comunale di Bosnasco, in provincia di Pavia, lunedì 17 gennaio. A perdere la vita nella caduta l'ex sindaco di Volpara, Roberto Cavanna, 77 anni. Sul posto sono accorsi tempestivi 118, anche con l'elisoccorso, vigili del fuoco e carabinieri. I traumi riportati nell'impatto dal 77enne, però, purtroppo, si sono rivelati troppo gravi: poche ore dopo il trasporto all'ospedale policlinico San Matteo di Pavia, è morto.

In base a quanto ricostruito, la tragedia è avvenuta proprio durante la cerimonia, mentre il personale cimiteriale stava tumulando una bara. L'ex primo cittadino sarebbe caduto proprio all'interno della botola attraverso la quale i feretri vengono calati nel sotterraneo, dove sono presenti anche dei loculi.

Al momento non è ancora chiaro come mai la botola non fosse segnalata. Tutti gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e chiarirne eventuali responsabilità sono affidati ai carabinieri del comando provinciale di Pavia.