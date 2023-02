Ritira la pensione, esce in strada e muore davanti ai passanti

Tragedia a Marano, comune della città metropolitana di Napoli, dove un uomo ha perso la vita in strada dopo aver accusato un malore. Roberto Esposito - questo il nome della vittima - era da poco uscito dall'ufficio postale, dove aveva ritirato la pensione, quando all'improvviso si è accasciato al suolo, davanti agli occhi di decine di passanti in strada.

Soccorso subito da alcuni passanti, purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti anche i medici del 118. I tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili: Roberto Esposito è morto. Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale.

Il signor Roberto era molto noto in città, conosciuto per il ruolo di ex responsabile della protezione civile locale.