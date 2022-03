Roberto Russo è stato ucciso in un agguato

È stato ucciso con due colpi di pistola alle tempie Roberto Russo, il 52enne assassinato ieri sera in via Silvio Pellico a Foggia. Secondo la prima ricostruzione degli agenti di polizia Russo era fermo nella sua automobile quando sarebbe stato affiancato da almeno due killer.

Chi è Roberto Russo

Russo in passato, era stato coinvolto in una indagine sullo spaccio della droga e il fratello Giovanni detto 'Giovanni di Foggia', è cognato di Raffaele Tolonese, detenuto dal 2013 e al vertice del clan Trisciuoglio-Tolonese una delle tre batterie della Societa', la mafia foggiana. Nonostante questo Roberto Russo non sarebbe inserito in alcun clan della criminalità organizzata.