Nessuno ferma il traffico, auto finisce contro una ruspa: muore un anziano

Tragico incidente questa mattina a Rimini, con un automobilista che ha perso la vita nello schianto con una ruspa di un cantiere. Roberto Sancisi, 78enne santarcangiolese, sarebbe finito contro il mezzo pesante utilizzato per la realizzazione della rotatoria tra la Ss16 Adriatica e la Consolare per San Marino. Secondo alcuni testimoni la ruspa avrebbe più volte attraversato la strada senza la presenza degli addetti alla sicurezza che avrebbero dovuto fermare il traffico nel momento in cui il mezzo pesante usciva dal cantiere.

Dopo l'impatto con la Suzuki della vittima, scrive Tommaso Torri, giornalista di RiminiToday, l'escavatore non si sarebbe fermato e, a marcia indietro, sarebbe ritornato nell'area protetta del cantiere. Sull'incidente indaga la magistratura, che sta vagliando la posizione dell'operaio addetto all'escavatore, ma anche la Cooperativa Braccianti Riminese responsabile del cantiere che a sua volta ha aperto un'indagine interna per verificare il rispetto delle procedure di sicurezza.