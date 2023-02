Il lancio col paracadute finisce in tragedia: Roberto muore in ospedale

Un uomo di 57 anni è morto in ospedale a Roma dopo un incidente avvenuto in fase di atterraggio con il paracadute. Roberto Serra, questo il nome della vittima, era stato trasportato in elicottero al San Camillo in condizioni disperate, ma non ce l'ha fatta.

La tragedia è avvenuta nella giornata di sabato. Come riferisce RomaToday, il 57enne di Ostia si era lanciato dall'avio superficie di Grugnole, a Nettuno. Ha avuto un incidente precipitando al suolo, in fase di atterraggio, riportando varie fratture agli arti e un'emorragia cerebrale. Immediatamente soccorso dal 118, le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, tanto da rendere necessario il trasporto al San Camillo di Roma in eliambulanza, dove è deceduto alcune ore dopo il ricovero.

Le indagini sull’incidente mortale sono svolte dal commissariato di polizia di Anzio, che ha sequestrato il paracadute e altre attrezzature. Roberto Serra lascia la sua compagna con cui viveva a Ostia.

La dinamica dell’incidente mortale è al vaglio degli inquirenti. A quanto sembra il lancio di Serra dal piccolo aereo Pilatus bianco in uso al Crazy Fly è avvenuto senza problemi. Qualcosa non ha funzionato in fase di atterraggio e su questo vertono le indagini. Non è escluso neanche che Serra possa aver avuto un malore.

In queste ore tanti appassionati del mondo del paracadutismo hanno voluto affidare ai social un messaggio di cordoglio per ricordare il 57enne scomparso. In un post pubblicato sui social, la Società Sportiva Lazio Paracadutismo e l'Aero Club Real Lazio spiegano che Serra "era un atleta" e "un istruttore di paracadutismo molto meticoloso". Aveva iniziato l’attività di paracadutismo nel 2001 e negli anni aveva partecipato a diversi campionati italiani di formazioni in caduta libera "per poi passare alla disciplina del Free Fly". "Le nostre condoglianze a tutta la famiglia" si legge nel post. "Vola libero Roby".