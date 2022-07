"Non lasciatemi morire": il robottino che educa i romani al riciclo

La versione "zero" ha resistito qualche giorno - da giovedì al sabato - poi è stata riveduta e corretta: ora il piccolo "robottino" con la scritta Don't let her die fa bella mostra di sé alla fermata del trenino Roma Giardinetti di Torpignattara, prima incursione artistica per incoraggiare tecniche di riuso e sottolineare la necessità di prendersi cura dell'ambiente. "Qualcuno ha provato a estirpare anche la piantina che il robottino mostra in una mano con l'incoraggiamento a non farla morire, ma per altrettante volte è stata raccolta e riposizionata dai passanti, vuol dire che il messaggio funziona" spiega a Today l'artista che si firma con lo pseudonomio Robot at Work.

"In un’epoca in cui tutto viene usato e gettato in un ambiente che non è in grado di fagocitare gli scarti, Robot at Work riparte dal ferro come simbolo di forza e stabilità" si legge nel comunicato che accompagna l'incursione artistica, che - come annunciato - sarà la prima di tante.

"Paradossalmente è il robot che ci guida, creando un rapporto nuovo uomo-natura. La forza del ferro che assume una forma umanoide e la fragilità di una piccola pianta rappresentano questa sfida. Riuscirà il quartiere a rispondere alla provocazione lanciata dal robot? Impareremo a prenderci cura dell’ambiente rendendolo realmente nostro?.."

