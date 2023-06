Professore trovato morto in casa: tra due mesi sarebbe andato in pensione

Dramma Leno, in provincia di Brescia. Il professor Rodolfo Stigliani, docente di 64 anni dell'Istituto d'istruzione Superiore "V. Capirola", è stato trovato senza vita all'interno della sua abitazione. La terribile scoperta è avvenuta alle 23 di ieri, martedì 27 giugno: a dare l'allarme è stato il fratello del 64enne, che da un giorno non riusciva a mettersi in contatto con lui. I Vigili del Fuoco volontari di Verolanuova hanno dovuto sfondare la porta d'ingresso: una volta all'interno, l'uomo è stato trovato esanime nel suo letto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Verolanuova.

Stigliani, che viveva insieme al padre, un anziano signore non più autosufficiente, sarebbe andato in pensione il prossimo 1° ottobre. La scomparsa del docente ha colpito tutta la comunità di Leno e in particolar modo la scuola in cui insegnava da diversi anno, che ha ricordato con affetto il 64enne attraverso un post pubblicato sui social: "Tutto l’Istituto Capirola, toccato profondamente dalla sua improvvisa scomparsa, ricorda con grande affetto il professor Rodolfo Stigliani, storico docente di geografia della nostra scuola e sorridente gentiluomo d’altri tempi".

