La Rolls Royce in sosta selvaggia sui binari del tram in pieno centro a Milano

Una Rolls Royce nera ferma sui binari del tram a Milano, traffico impazzito, file di macchine bloccate, clacson furiosi. Scene di ordinaria follia nel tardo pomeriggio di ieri a Milano, all’incrocio tra via Carducci e corso Magenta, immortalate in un video diventato ben presto virale.

Sul posto è dovuto intervenire un mezzo di Atm, l’azienda dei trasporti pubblici milanese, per liberare la strada e pochi minuti dopo l'arrivo del mezzo sarebbe comparso anche il proprietario dell'auto di lusso che aveva creato quel pandemonio, mettendo in modo e andando via tra le proteste di chi era rimasto bloccato. Secondo alcuni, quell'uomo sarebbe stato Flavio Briatore, ma il manager ha smentito categoricamente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Rolls Royce blocca il tram a Milano, la smentita di Briatore

La versione di Briatore in un video pubblicato su Instagram: “Stamattina ci sono notizie di un episodio successo a Milano ieri: avrei bloccato il traffico con una Rolls Royce in via Carducci, alle cinque del pomeriggio, la folla inferocita che mi urlava contro. È una bufala completa, la notizia è stata data data giornale molto importante, non capisco come mai possano non controllare cose del genere. Io ieri ero a Monaco, tranquillo. Non vado a Milano da almeno venti giorni. Una bufale enorme, non controllano e non chiedono”.