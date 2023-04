Vede a spasso l'ex con una nuova donna e lo accoltella

Dramma della gelosia al Quadraro, quartiere sud della Capitale, nella notte di martedì 4 aprile. Una donna di 38 anni di nazionalità dominicana ha accoltellato al collo un connazionale seminando, per alcuni minuti, il panico. L'uomo, ex compagno della donna, stava passeggiando con una nuova partner. Un'evidenza che ha scatenato nella trentottenne una rabbia cieca. Secondo le prime ricostruzioni la donna avrebbe cercato l'ex compagno per strada. Una volta incontrato avrebbe impugnato il coltello che aveva con sé colpendolo al fianco e al collo. Dopo averlo lasciato la vittima in strada in una pozza di sangue, avrebbe provato ad allontanarsi per poi essere fermata dalla polizia.

Richiesto l'intervento al 112 l'uomo è stato trasportato dall'ambulanza del 118 in ospedale dove è stato refertato con 7 giorni di prognosi. Sul posto anche gli agenti dei commissariati San Giovanni e Tuscolano di polizia che hanno rintracciato la donna. È stata arrestata per lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.