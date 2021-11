Sale su una torre per vedere il panorama e cade: muore 21enne

Uno studente francese di 21 anni è precipitato da un'altezza di 20 metri dalla torre Santa Bibiana a Roma. Inutili i soccorsi. Sul posto 118, polizia e vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo.

Il ragazzo, secondo quanto apprende RomaToday, era in compagnia di un gruppo di amici, che poi hanno dato l'allarme. Dalle primissime informazioni, sembra che il ragazzo sia salito dalla scala esterna della torre insieme a un paio di amici per guardare il panorama di Roma dall'alto, quando è scivolato in una cisterna interna. Sul posto il personale del 118, i vigili del fuoco, la polizia ferroviaria di stanza a Termini e la polizia di Stato.