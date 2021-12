Bagarre al funerale di un'ottantenne per l'eredità

Una violenta lite tra parenti è scoppiata in occasione del funerale di un ottantenne a Roma, davanti alla chiesa Santa Maria Liberatrice a Testaccio. Al termine della cerimonia funebre, i parenti, 19 in tutto, di fianco al carro funebre contenente la bara, hanno iniziato a litigare per l'eredità, in particolare per una casa che dovrà essere divisa tra fratelli, cugini e zii. Dalle urla si è passati agli insulti, agli spintoni e poi ai pugni. Sul posto è accorsa un'ambulanza, a causa di un malore di una sorella. "Sono episodi che non sono giustificabili. Era stato appena celebrato un funerale, sono molto mortificato. Tutto ciò con il Natale appena trascorso. Un'occasione per le famiglie di ritrovarsi e appianare i vecchi rancori", ha dichiarato il parroco don Maurizio Spreafico.