Un furgone perde il controllo e finisce dentro una profumeria

La scena assomigliava a quella di un film, ma purtroppo si è trattato di realtà. Un furgone è piombato in una profumeria di Roma ferendo sei persone. L'incidente è avvenuto in zona Montesacro, nell'area Nord della Capitale, nel pomeriggio di oggi, mercoledì 20 dicembre. Lo schianto è avvenuto alle 16.45 quando un cittadino cinese alla guida del mezzo proveniente da via Monte Bianco ha perso il controllo, sembrerebbe per un guasto meccanico, finendo nella vetrina dell'esercizio commerciale. .

Sei le persone travolte tra pedoni, clienti della profumeria. il proprietario della stesso e un commesso. Una donna, in particolare, sarebbe rimasta incastrata sotto al mezzo e per liberarla si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche diverse ambulanze, polizia locale e carabinieri. I sei feriti, tutti in codice rosso, sono stati portati in vari ospedali della città. Nessuno di loro è in pericolo di vita.

Da accertare le cause dell'incidente. Dalle prime informazioni potrebbe essersi trattato di un guasto meccanico al furgone, con i freni che non hanno risposto alle sollecitazioni del conducente. Quest'ultimo, sottoposto all'alcol test, è risultato negativo.

