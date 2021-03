Si lancia dalla finestra per sfuggire alle fiamme: morta una donna

Una donna di 74 anni è morta dopo essersi lanciata dalla sua abitazione avvolta dalle fiamme. La tragedia è avvenuta a Roma alle 8.30 di questa mattina, in un appartamento di via di Monserrato, a due passi da Campo de’ Fiori, in pieno centro storico. La donna è morta dopo essere precipitata nel cortile interno di un’abitazione.

Roma, incendio a Campo de' Fiori: donna si lancia dalla finestra e muore

A prendere fuoco, riferisce RomaToday, un appartamento al terzo piano di una palazzina di cinque. La causa dell'incendio non è ancora chiara, resta il fatto che in breve tempo le fiamme hanno avvolto l'abitazione dove la 74enne viveva insieme al marito. Presa dal panico la donna ha provato a fuggire dalla finestra precipitando nel cortile interno della palazzina del Rione Regoli prima dell’arrivo dei soccorritori,

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione Roma Piazza Farnese, gli agenti delle volanti e ei commissariati Trevi e Celio di polizia e diverse squadre dei vigili del fuoco di Roma. I soccorritori hanno messo in salvo il marito della donna, rimasto gravemente intossicato e trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Santo Spirito.

Per la 74enne non c’è stato invece nulla da fare, il personale del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Spento l’incendio l’appartamento distrutto è stato dichiarato inagibile dai pompieri.