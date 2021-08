Roma, colpo da 200.000 euro: rapinatori fuggono con la borsa piena di gioielli

Un colpo da 200.000 euro pianificato nel dettaglio e messo a segno in pochi minuti e in pieno giorno. A sparire una borsa piena di gioielli sottratta alla titolare di un compro-oro in zona Torpignattara, a Roma.

Tutto è successo la mattina di giovedì 5 agosto. Come riporta Roma Today la donna, una 31enne, si trovava in via dell’Acqua Bullicante e aveva con sé la borsa con i gioielli. Improvvisamente è stata avvicinata da uno scooter con a bordo due uomini con il volto coperto dalle mascherine. Il passeggero a quel pinto ha allungato il braccio e le ha strappato la borsa, gettandola a terra durante la fuga verso via Casilina.

La donna ha subito chiesto aiuto al 112, e sono intervenuti gli agenti delle volanti e del Commissariato Porta Maggiore di Polizia. Scossa, ma non ferita, ha riferito ai poliziotti l’accaduto fornendo una sommaria descrizione dei due rapinatori.

Non è ancora chiaro se l’avessero presa di mira, seguendola e sapendo che all’interno della borsa c’erano gioielli da migliaia di euro, o se si sia trattato di una rapina casuale. La polizia si è già messa in cerca di testimoni e dei filmati delle telecamere di sorveglianza della zona per individuare eventuali immagini dello scooter e dei due rapinatori.