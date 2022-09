La busta della spesa si rompe, il cliente si arrabbia e scatta la rissa

Una busta rotta. Tanto è bastato per far andare su di giri un uomo all'interno di un negozio di casalinghi a Tor Bella Monaca, periferia di Roma. L'uomo, 51 anni, stava facendo la spesa e dopo aver pagato la merce acquistata stava per lasciare l'esercizio quando la busta della spese ha ceduto, rompendosi. A quel punto il cliente ha insultato le cassiere.

Una scena avvenuta sotto gli occhi di un poliziotto libero dal servizio che è immediatamente intervenuto in difesa delle dipendenti. Tra i due uomini, però, gli animi si sono scaldati e ne è nato un parapiglia. Il tutto davanti ai clienti che nel frattempo hanno allertato il numero unico per le emergenze. L'agente è rimasto ferito dopo aver ricevuto un pugno al volto e ne avrà per sette giorni. Il 51enne, invece, ha avuto la peggio con una prognosi di 20 giorni. L'esagitato è ora accusato di resistenza a pubblico ufficiale.