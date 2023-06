Si siede su una panchina e si ustiona

Una donna ucraina di 58 anni è rimasta ustionata ai glutei dopo essersi seduta sulla panchina di una stazione della metropolitana in attesa del convoglio. I fatti sono accaduti a Roma, alla fermata Porta Furba della linea A, dove la polizia ha poi trovato e sequestrato una bottiglia contenente del liquido giallo, forse un prodotto per le pulizie, un solvente o un acido. La donna non si sarebbe accorta che sulla panchina c'era del liquido. O forse ha pensato che si trattasse solo di acqua. Così però non era. Poco dopo essersi seduta la 58enne ha iniziato a sentire un forte bruciore alle gambe, tanto da prendere la decisione di tornare a casa per poi andare in ospedale, al Vannini, dove le sono state riscontrate ustioni ai glutei di 1°, 2° e 3° grado. Pochi giorni dopo, su consiglio dei medici, la donna si è sottoposta a un intervento all'ospedale Sant'Eugenio, eseguito senza complicazioni.

L'episodio è stato segnalato alla polizia. Quando gli agenti del commissariato Tuscolano e gli investigatori della scientifica sono arrivati sul posto la panchina era ormai asciutta, ma a poca distanza i poliziotti hanno trovato una bottiglia contenente del liquido giallo. Il liquido è stato ora inviato ai laboratori per le analisi. Una delle ipotesi è che fosse un acido utilizzato per le pulizie, magari versatosi accidentalmente sulla panchina.

Il precedente

Un episodio non nuovo sulla linea A della metro romana. Era infatti il 4 luglio del 2019 quando un passeggero di 62 anni si ustionò i glutei dopo essersi seduto su una panchina della stazione Spagna. "Ho sentito un forte bruciore, è stata una delle esperienze più dolorose della mia vita" aveva raccontato il 62enne a RomaToday, aggiungendo che gli indumenti gli si erano letteralmente squagliati addosso. In quel caso i carabinieri accertarono la presenza di un rivolo che dal soffitto aveva bagnato la seduta dove il 62enne stava attendendo la metropolitana.

