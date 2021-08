"Tassa" da 5 euro per scaricare il Green Pass: denunciato titolare di una farmacia di Roma

L'esercizio si trova in zona Valle dell'Aniene, ai clienti veniva chiesto di pagare un sovrapprezzo per un servizio che invece va reso gratuitamente

Applicavano una “tassa” da 5 euro per scaricare il Green Pass tramite i loro terminali, ma sono stati scoperti e denunciati per abuso d’ufficio. Succede a Roma , dove i titolari di una farmacia avevano messo in piedi un “business” parallelo sfruttando l’entrata in vigore dell’obbligo di presentare la certificazione verde covid per accedere a determinati servizi e attività.

Il servizio di assistenza e stampa del green pass deve essere infatti fornito ai cittadini gratuitamente, ma alcuni clienti della farmacia si sono visti chiedere in cambio 5 euro. I carabinieri della stazione di Arsoli sono quindi intervenuti dopo alcune segnalazioni, cogliendo in flagranza il titolare della farmacia di un paese della Valle dell'Aniene. I militari sono arrivati proprio mentre un cliente stava pagando per una prestazione che per legge deve essere fornita senza compenso.

Il farmacista inoltre è stato segnalato all'Ordine dei farmacisti, che potrebbe prendere dei provvedimenti. Non è la prima volta che farmacie vengono sanzionate e in passato già altre sono state colte dalle forze dell'ordine a farsi pagare i green pass stampati: ci sono stati casi anche a Firenze e Napoli. Casi sporadici da cui Federfarma ha già preso le distanze ricordando che il servizio di stampa del green pass è gratuito, così come accade nelle Asl e dai medici di base.

Il coinvolgimento delle farmacie sulla stampa del green pass era stato deciso per assistere i cittadini anziani, coloro che non hanno accesso a un computer e che non riescono autonomamente a stamparlo. La situazione si era complicata in Lazio a seguito dell’attacco hacker che aveva colpito i sistemi informatici della Regione, paralizzando le operazioni. La farmacia interviene inoltre in caso di problemi con l’ottenimento del codice Authcode, necessario per scaricare la certificazione da app Io e Immuni e da sito: la persone che non ha ricevuto il codice o che lo ha smarrito può presentarsi in farmacia con la tessera sanitaria e chiedere la stampa.