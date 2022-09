Un uomo è stato trovato morto davanti a una chiesa

Un uomo è stato trovato morto in piazza della Chiesa Nuova, nel cuore di Roma, a poca distanza da piazza Navona e Campo de' Fiori. Il corpo è stato rinvenuto davanti a una chiesa, rannicchiato in un giaciglio di fortuna. La vittima sarebbe un senzatetto, ma il cadavere è ancora in fase di identidficazione. Ancora da accertare le cause del decesso.

La chiamata ai soccorsi è arrivata intorno alle 9. Sul posto, riferisce RomaToday, è intervenuto il personale medico del 118 che però non ha potuto far altro che constatare la morte dell'uomo. Sul corpo non c'erano segni evidenti di violenza. Per questo secondo le prime ipotesi la morte potrebbe essere avvenuta per cause naturali. Gli accertamenti sono stati affidati ai carabinieri della stazione Roma Piazza Farnese ed ai militari della compagnia Roma Centro.

La tragedia di questa mattina segue di poche settimane il decesso in strada di un altro senza fissa dimora, un clochard originario di Bergamo di 70 anni, trovato privo di vita la mattina dello scorso 1° settembre dai turisti che arrivavano nell'area di Castel Sant'Angelo.