Romeo Bondanese: il ragazzo di 17 anni morto dopo essere stato accoltellato in strada

Formia (Latina): accoltellato in via Vitruvio: morto Romeo Bondanese

Il drammatico fatto di sangue è avvenuto martedì sera, 16 febbraio. La vittima è Romeo Bondanese: è stato accoltellato in via Vitruvio, in pieno centro cittadino, poco lontano dal punto in cui si trova un popolare fast food. Il giovane è stato trasportato in ospedale e operato ma non ce l'ha fatta ed è morto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso.

Le condizioni di Romeo Bondanese erano apparse subito disperate. Tutto è accaduto intorno alle 19,30, quando i locali erano già chiusi per il coprifuoco ma in via Vitruvio c'erano ancora molti passanti.

Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto: al lavoro ci sono gli agenti del commissariato di polizia e il movente è ancora sconosciuto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti sarebbero quattro le persone coinvolte, di cui tre di Formia. Oltre al ragazzo che ha perso la vita sono ricoverati in ospedale altri due giovani rimasti feriti nell'aggressione, un minorenne e l'altro appena maggiorenne. Uno dei due si trova in condizioni serie. Un ragazzo proveniente dalla provincia di Caserta sarebbe stato fermato. Non è chiaro se si sia trattato di un agguato premeditato: è una delle ipotesi. Gli agenti del commissariato hanno già sentito alcuni passanti e soprattutto numerosi giovani che hanno assistito all'aggressione. Una giornata di festa e di sole terminata in tragedia.