Scende in strada e spacca sette semafori a martellate

Scende per strada e spacca sette semafori a martellate. È successo a Milano, dove un 24enne ha avuto uno scatto di rabbia, arrivando a danneggiare sette pulsantiere di altrettanti semafori in piazzale Dateo. Il motivo? A detta sua, era esasperato dal rumore continuo.

Non a caso il fatto è avvenuto alle tre del mattino, quando avrebbe voluto dormire ma non riusciva a chiudere occhio per quel rumore continuo e fastidioso, che ormai gli era entrato in testa. A notarlo una vicina di casa che, richiamata dai colpi di martello, si è affacciata e ha visto lui: il 24enne che girava per strada con un martello in mano.

È stata la donna a chiamare i carabinieri, che lo hanno trovato ancora lì, con l’attrezzo in mano e un paio di forbici da elettricista. Il martello per spaccare, le forbici per tagliare i fili dell'impianto.

In particolare il 24enne, incensurato, ha distrutto sette apparecchi sonori, di quelli verdi che si trovano sui pali dei semafori e che emettono un suono che serve ai non udenti per sapere quando attraversare la strada.

Ai militari ha spiegato il perché del suo gesto, sottolineando che aveva segnalato più volte il problema a vari enti. Si è scusato, ammettendo di essere disperato. Ma le scuse non lo hanno salvato dalla denuncia.