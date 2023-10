Precipita dal secondo piano del Comune: giallo sulla morte di un impiegato

Tragedia a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Un uomo di 44 anni, Romualdo Tancredi, è morto dopo essere precipitato dal secondo piano di Palazzo La Salle. L'impatto non ha lasciato scampo al 44enne, figlio del Nicola Tancredi, sindaco di Tortorella, paesino in provincia di Salerno. Un decesso avvolto nel mistero: l'uomo lavorava era impiegato come economo proprio presso il Comune della provincia di Napoli, ma la dinamica della sua morte è ancora da chiarire.

A trovarlo agonizzante in una pozza di sangue, ai piedi della tromba delle scale antincendio, è stato un collega, che ha subito allertato il 118. Sul posto è giunta un’ambulanza che lo ha condotto in codice rosso all’ospedale "Maresca" dove, però, è deceduto a causa delle gravi ferite riportate a seguito della caduta dalle scale. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri del Ris, che hanno effettuato i rilievi ed acquisito anche le immagini registrate dalle telecamere per provocare a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Gli investigatori, che hanno sequestrato la salma, al momento non escludono alcuna pista.

Sotto choc la piccola comunità del Golfo di Policastro di Tortorella dove il padre del 44enne è primo cittadino da decenni. La notizia della scomparsa di Romualdo Tancredi ha provocato un immenso dolore in quanti lo conoscevano.

