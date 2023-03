Investita e trascinata sull'asfalto per 20 metri: morta Rosalia Osman

Incidente mortale in viale Regione Siciliana, a Palermo, nella serata di venerdì 10 marzo. Un'auto ha investito una donna di 50 anni, Rosalia Osman, e l'ha trascinata per una ventina di metri. L'Incidente si è verificato nei pressi dello svincolo di via Oreto, in direzione Catania all'altezza del distributore Q8. La donna è morta sul colpo. Le indagini sono condotte dalla polizia municipale, che dovranno stabilire le responsabilità.

La vittima era residente nel quartiere Ciaculli. Era andata a piedi a fare la spesa e stava facendo rientro a casa quando è stata travolta da una Hyundai. Il conducente è stato portato al pronto soccorso, ma le sue condizioni non sono gravi. Sul luogo dell'incidente sono accorsi parenti della donna.

