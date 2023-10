Stroncato da un malore improvviso mentre aiuta il fratello caduto a terra

È stato stroncato da un malore improvviso, mentre tentava di aiutare il fratello che era appena stato vittima di una caduta. Rosolino Pari è morto nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 ottobre nel cortile della sua abitazione di Seniga, comune in provincia di Brescia. A nulla sono valsi, purtroppo, gli sforzi dei sanitari del 118 sopraggiunti tempestivamente a bordo di un'ambulanza e di un'automedica e allertati in precedenza, proprio per soccorrere il fratello minore dell'uomo. Il cuore del 74enne non ha più ripreso a battere.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso. I militari non nutrono alcun dubbio sulle cause naturali all'origine del decesso: il 74enne sarebbe stato colto da un attacco cardiaco, proprio mentre tentava di aiutare il fratello, di due anni più giovane, a rialzarsi dopo una caduta avvenuta nel cortile della casa di via Aldo Moro.

