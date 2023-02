Rossella è morta dopo un pranzo a base di sushi: disposta l'autopsia

Si concede un pranzo fuori per il compleanno e muore poche ore dopo. Sarà l'autopsia a chiarire come è morta, a Napoli, Rossella Di Fuorti, 40 anni. La donna - originaria di Soccavo e mamma di due bambini - ha deciso di festeggiare la ricorrenza mangiando sushi in un ristorante. Dopo circa un'ora ha accusato un malore ed è morta.

I familiari hanno allertato il 118 ma i sanitari non hanno potuto salvarla: è stata stroncata da un infarto. La famiglia è convinta che l'improvvisa morte di Rossella sia legata a quel pranzo a base di sushi e ha presentato denuncia. Come si legge su NapoliToday, la Procura ha aperto un’inchiesta e disposto l’esame autoptico. Indagano i carabinieri del Nas (nucleo antisofisticazioni) che hanno ispezionato il locale doveva ha pranzato la donna e hanno sequestrato alcuni campioni di cibo.