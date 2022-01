Salva ragazzina da aggressione, ma il branco lo assale con calci e pugni: grave 46enne

Vede una ragazzina aggredita dal branco e interviene per difenderla, ma resta a sua volta vittima della violenza: finendo a terra tra calci e pugni. Succede a Trento, in provincia di Rovereto, dove un 46enne ucraino è stato ricoverato in ospedale con varie fratture.

E' accaduto tutto nei pressi della pista di pattinaggio. L'uomo, intervenuto in difesa della giovane, è il manutentore della struttura. Ha riportato diverse ferite alla testa e una grave frattura della mascella. La polizia sta indagando per risalire agli autori dell'aggressione.