Ambulanza travolta da un'auto durante i soccorsi: "La situazione è grave"

L'equipaggio di un ambulanza del 118 è stato travolto da un'auto mentre era impegnato in una operazione di soccorso in provincia di Rovigo, lungo la Transpolesana, nel territorio del comune di Giacciano. I sanitari stavano soccorrendo alcuni automobilisti coinvolti in un precedente incidente quando un'autovettura è piombata su di loro. Vi sarebbero feriti gravi trasportati in ospedale con l'elicottero.

La carambola infernale lungo la statale Traspolesana

L'incidente è avvenuto sulla strada statale SS434 Traspolesana all'altezza dell'uscita Menà di Castagnaro. Dalle prime informazioni i feriti sono 6, due in codice rosso e 4 in codice giallo. Sono stati portati negli ospedali Borgo Trento, Ospedale Altra Provincia.

"Ho appena ricevuto - dice il presidente del Veneto Luca Zaia - la notizia di un grave incidente che ha coinvolto un'ambulanza del Suem di Rovigo. L'equipaggio era impegnato in un'operazione di soccorso nel Comune di Giacciano, l'ambulanza è stata travolta da un'automobile privata, causando feriti tra il personale sanitario a bordo". "Seguo con apprensione l'evolversi della situazione, che appare molto grave" aggiunge Zaia, esprimendo solidarietà e vicinanza agli operatori feriti.