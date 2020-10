Diventa particolarmente pesante la situazione del focolaio nella Rsa dell'Istituto Don Orione di Avezzano (L'Aquila). Le autorità sanitarie sono al lavoro: gli ultimi tamponi hanno accertato come i casi di positività siano peggiorati rispetto ai 70 emersi in serata ieri. Sono infatti in tutto più di 100 i casi, di cui circa 85 anziani e la restante parte operatori sanitari.

La Rsa con più di 100 positivi ad Avezzano

L'impennata di contagi in atto da qualche giorno rischia di mettere in difficoltà gli ospedali. I 35 ospiti risultati negativi ai tamponi per il rilevamento del Sars-CoV-2 sono stati trasferiti al terzo piano per essere isolati rispetto ai malati di Covid. Al primo piano della struttura si è insediato un reparto covid con medici e paramedici che controllano da vicino e ininterrottamente le condizioni degli anziani pazienti. A tale proposito, secondo quanto riportano le agenzie di stampa dovrebbero essere solo 4 gli anziani ricoverati in ospedale, tra cui il sacerdote che, andando in giro con la febbre, avrebbe contagiato altri ospiti.

Nella struttura religiosa dell'Istituto Don Orione vivono circa 120 anziani e lavorano una sessantina di medici e paramedici. Un elemento a cui si aggrappano gli operatori per sperare in una soluzione poco traumatica il fatto che tra i contagiati, non ci sarebbero persone in condizioni molto gravi: secondo quanto si è appreso molti sono asintomatici.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Prosegue oggi e proseguirà anche nei prossimi giorni la febbrile attività di tracciamento che coinvolge anche i parenti degli anziani ospiti che avrebbero frequentato la struttura fino alla chiusura di tre giorni fa.