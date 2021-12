Rsa regala 50mila euro ai lavoratori che hanno lottato contro il covid

Un riconoscimento per chi non ha mai smesso di combattere. Un modo per dire loro grazie. La Rsa Sant'Erasmo di Legnano, in provincia di Milano, ha deciso di regalare 50mila euro in buoni spesa Esselunga ai 147 lavoratori della casa si riposo.

"Sarà l'occasione per ringraziare concretamente quanti hanno lavorato per garantire la qualità del servizio per gli ospiti", hanno spiegato dalla fondazione che gestisce la strutura. "Il buono, che può arrivare a superare i 500 euro per singolo dipendente, spetterà a tutto il personale attualmente in servizio e presente nell'organico per almeno 3 mesi nel corso dell'anno 2021", hanno chiarito.

"Con questo gesto abbiamo voluto dare un segnale concreto di riconoscenza a tutti i lavoratori che si sono prodigati per la continuità del servizio, nonostante il surplus di impegno e fatica causato dal perdurare della pandemia covid 19", ha spiegato il presidente Domenico Godano.

Non solo i buoni, però. Perché "dopo i due calendari, nel 2018 e nel 2019, che la Fondazione aveva studiato per portare in primo piano quanti lavorano quotidianamente all'interno della Rsa e gli ospiti, dopo un 2020 svuotato da ogni iniziativa che andasse oltre la gestione dell'emergenza, quest'anno la Fondazione Sant'Erasmo propone una Lotteria di Natale". "Abbiamo promosso l'iniziativa coinvolgendo le realtà commerciali del territorio, che hanno aderito con entusiasmo e disponibilità straordinari. Grazie al loro prezioso contributo possiamo offrire ricchi premi e sperare di centrare l'obiettivo della lotteria: raccogliere i fondi per corsi di musicoterapia e nuovi arredi per il nucleo Alzheimer, così da rendere ancora più confortevole il soggiorno dei nostri ospiti", ha sottolineato il direttore generale Livio Frigoli.

La "Lotteria di Natale" della Fondazione Sant'Erasmo avrà 42 premi in palio: primo premio, un buono sconto da 600 euro da utilizzare all'agenzia 'Maggie Viaggi', secondo premio una TV HD da 43 pollici e terzo premio in palio uno Smartphone Samsung Galaxy A12 SM.

"Il nostro auspicio - hanno concluso all'unisono presidente e direttore - è che questo sia un Natale di autentica positiva ripartenza non solo per la Fondazione Sant'Erasmo, ma anche per i lavoratori, gli ospiti, i familiari e la cittadinanza tutta".