I 25 contagiati da Covid-19 dopo la festa per il vaccino (che non c'entra)

Alla residenza socio-sanitaria assistenziale «Casa Caterina» di Adelfia, in provincia di Bari, mai toccata dal virus dall’inizio della pandemia, non hanno resistito a salutare con una festa la somministrazione della prima dose di vaccino avvenuta il 15 gennaio scorso. Ad una settimana di distanza è nato un focolaio con 28 contagi, di cui 13 anziani ospiti e 15 operatori, al momento tutti asintomatici. Gli operatori sono in quarantena, compreso il direttore sanitario.

BariToday spiega che il vaccino non c'entra nulla con il contagio: l'immunità nei confronti del coronavirus è completa, infatti, sette giorni dopo la seconda vaccinazione che avviene a 3 settimane di distanza dalla prima: "il vaccino non ha niente a che vedere con i contagi", ha affermato di direttore sanitario Nicola Dellino.“