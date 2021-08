Ruba la borsetta da 2mila euro al bar, ma al tavolo accanto ci sono 4 poliziotti: finisce male

È successo a Milano: a finire in manette un 42enne algerino, che ha messo in atto il furto proprio sotto gli occhi degli agenti

Un 42enne di origini algerine, irregolare in Italia e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato domenica sera a Milano dalla polizia dopo aver messo a segno un furto sotto gli occhi di quattro poliziotti fuori servizio.

Il blitz del ladro, stando a quanto ricostruito e riferito dalla Questura, è avvenuto verso le 23.30 in un ristorante di corso Garibaldi. Il 42enne, dopo aver individuato la vittima - un'italiana 21enne che era seduta fuori dal locale con altri amici - si sarebbe accomodato al tavolo accanto e avrebbe ordinato da bere. Finita, e pagata, la consumazione, l'uomo si sarebbe alzato per andare via e avrebbe finto di inciampare e cadere. In quel momento, con una felpa che aveva in mano, l'uomo è però riuscito a far sparire la Louis Vouitton della 21enne - valore 2mila euro - per poi allontanarsi.

Quello che non poteva sapere, però, è che accanto a lui c'erano seduti ben quattro poliziotti - che erano andati a cena insieme -, che si sono subito messi sulle sue tracce e sono riusciti a bloccarlo in largo La Foppa. Addosso al 42enne, gli agenti hanno trovato anche un marsupio e un'altra borsa, di Guess, presumibilmente rubati poco prima, sempre in zona.