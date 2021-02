Non può pagare il cibo per gatti e tenta il furto: scatta la denuncia, poi il colpo di scena

Voleva comprare il cibo per i suoi gatti, ma non avendo tutta la somma per pagare il conto, ha provato a rubare i prodotti che non riusciva a pagare: così un anziano è stato segnalato per furto ai carabinieri di Lecce. Ma dopo l'arrivo dei militari è arrivato il colpo di scena: i carabinieri hanno pagato parte restante della merce sottratta.

L’episodio all’interno di un supermercato di Lecce dove un 85enne è stato sorpreso a prelevare alcuni wurstel e scatolette di cibo per gatti del valore totale di appena cinque euro.

Avendo a disposizione solo la metà dell’importo, l’uomo ha però cercato di eludere i controlli di sicurezza del market, ma è stato scoperto dai commessi. Ai militari ha raccontato di aver prelevato la merce per sfamare i gatti randagi della sua zona e, vista la lieve entità del furto, il personale dell’Arma ha pagato la somma restante. L’anziano ha così potuto portare a casa il cibo destinato agli animali di cui intendeva prendersi cura.