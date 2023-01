Entra al ristorante, ruba due coltelli e rapina i clienti: fermato col taser

Un cittadino algerino è finito in manette dopo aver minacciato alcuni passanti a pochi metri da Piazza della Signoria a Firenze. Secondo quanto si è appreso il 22enne, già conosciuto della forze dell'ordine per precedenti ruberie, sarebbe entrato in due locali della zona portando via i coltelli da un tavolo per poi derubare dello smartphone una trentenne intenta a cenare.

Sul posto, tra Via della Condotta e Via delle Farine, a pochi metri da Piazza della Signoria, sono subito intervenute una volante della questura e una del commissariato San Giovanni. Gli agenti hanno trovato il giovane in forte stato di alterazione, che minacciava persino di autolesionarsi, e non voleva in alcun modo disfarsi delle lame. I poliziotti, estraendo il taser, hanno però dissuaso il 22enne facendogli poggiare a terra una lama. Un secondo coltello gli è stato trovato nella manica. Indosso aveva anche uno smartphone, rubato pochi minuti prima, e un secondo dispositivo di cui non sapeva spiegare la provenienza.

La polizia ha richiesto l’intervento del 118 perché il giovane venisse sedato. È stato poi accompagnato al carcere di Sollicciano con le accuse di rapina aggravata, furto, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.