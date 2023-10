Ruba 3mila euro di gratta e vinci ma fuori dal tabaccaio trova i carabinieri

Un ragazzo di soli 16 anni che fa irruzione in un bar insieme a un complice per compiere una rapina. Un "colpo" da quasi 3mila euro finito con una brutta sorpresa per i giovani rapinatori: ad attenderli fuori dal tabaccaio c'erano infatti i carabinieri. È successo mercoledì 18 ottobre in bar-tabacchi di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli: la scena è stata ripresa dalle videocamere di sorveglianza del locale. Il 16enne, finito in manette all'alba, aveva portato via quasi 3mila euro di gratta e vinci e li aveva ancora tra le mani quando si è trovato di fronte i carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia, che lo hanno bloccato e arrestato.

Come mostrano le immagini, i due entrano nel locale con il casco integrale e armati di pistola. Pretendono oggetti preziosi, denaro dell'incasso e quello nelle tasche dei clienti presenti. E soprattutto ''gratta e vinci''. I carabinieri, però, non sono lontani e vedono tutto. Intervengono e bloccano il giovane, l'altro riesce a fuggire in scooter. Nelle mani del 16enne 25 euro sottratti ad un cliente del bar e gratta e vinci per complessivi 2.910 euro. Ora il minore è nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei, n attesa di giudizio. Continuano invece le indagini per rintracciare il suo complice.

