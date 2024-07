Ruba una panchina e la carica sullo scooter: le immagini sui social

Sta facendo il giro del web l'immagine di un uomo in scooter che, con tanto di casco in testa, trasporta sul posto "passeggero" una pesante e ingombrante panchina in legno e ferro presa da un'area riqualificata di recente da un gruppo di cittadini. L'insolito furto è avvenuto nel quartiere Zisa, a Palermo, con l'assessore Fabrizio Ferrandelli che, raccogliendo la segnalazione del comitato "Quartiere pulito", ha pubblicato su Facebook lo scatto che rappresenta l'atto finale del furto e il filmato della fuga con la panchina, sottratta da un vicolo che si trova dalle parti di via Re Federico.

"Se n'è accorta una residente - spiega Ferrandelli a PalermoToday - che ha ripreso la scena con lo smartphone. Dalle immagini si vede chiaramente che è una delle panchine che insieme a questo gruppo di cittadini avevamo installato per sistemare quell'area prima invasa dalle auto. In mattinata andrò a sporgere formale denuncia ma il prima possibile rimpiazzeremo l'arredo perché questa gente capisca. Non credo che questa persona abbia fatto molta strada, confido nel fatto che potremmo anche recuperarla e rimetterla al suo posto".