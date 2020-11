Ruba il pane al supermercato, il direttore gli paga la spesa: "La prossima volta vieni da me"

"Rubare quando si ha fame non è reato" diceva il grande Fabrizio De Andrè. È così deve aver pensato anche il direttore del punto vendita Carrefour di corso Lodi a Milano quando lunedì mattina si è trovato davanti un uomo, un anziano cliente, che aveva rubato del pane e poco altro. E lo aveva fatto perché con le tasche vuote non aveva la possibilità di comprarsi da mangiare. Anziché segnalarlo alla polizia, la reazione del direttore del negozio è stata da incorniciare.

Sorprende un ladro a rubare: il direttore del Carrefour non lo denuncia e gli paga la spesa

A raccontare l'episodio è stata una cliente che si è trovata alla cassa proprio quando l'uomo è stato fermato. "La Security ha sorpreso un ladro... Aveva rubato del pane e poco altro. Ero io presente - ha scritto sul gruppo Facebook 'Corvetto, viale Lucania e piazza Bologna' -. Il Direttore ha pagato la merce di sua tasca e ha detto al ladro, lasciandolo andare: 'Se hai fame, la prossima volta vieni da me, non rubare'".

Dal Carrefour non sono arrivati commenti sull'episodio, evitando qualsiasi forma di "pubblicità", ma proprio sui social in tanti hanno lodato il comportamento del direttore. "Grazie per aver condiviso. Di questi tempi abbiamo bisogno di sapere che esistono anche atti di gentilezza e solidarietà", ha scritto una ragazza, facendo evidentemente riferimento ai duri giorni della lotta al coronavirus. "Mi hai riconciliato con la vita, una piccola cosa ma di un grande valore, una brava persona", le ha fatto eco un'altra. E ancora: "Esistono ancora le brave persone per fortuna", "Grande uomo con grande sensibilità. Complimenti". E qualcuno propone che "si potrebbe iniziare a lasciare spese sospese", un po' come era accaduto durante la prima ondata dell'epidemia. Perché in fondo solidarietà chiama solidarietà.