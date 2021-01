Un uomo di 57 anni, italiano pregiudicato e disoccupato, è stato arrestato giovedì mattina dai carabinieri di Cinisello Balsamo (in provincia di Milano) con le accuse di circonvenzione di incapace e tentato omicidio aggravato. Ci sarebbe la sua mano, stando a quanto accertato dagli investigatori e dagli inquirenti della procura di Monza, dietro l'incendio avvenuto il 23 maggio del 2019 nel condominio al civico 3 di viale Friuli. Quella sera ad andare a fuoco era stata la casa del 58enne Maurizio B., invalido al 100%. I primi a soccorrerlo erano stati proprio il 57enne adesso finito in manette - che abita nell'appartamento di fronte - e un suo amico, il 53enne Martino Iacino di Arcore, che era morto due giorni dopo all'ospedale Niguarda a causa delle ustioni riportate.

L'uomo che ruba la pensione al vicino e gli brucia la casa a Cinisello Balsamo

In un primo momento i carabinieri avevano pensato ad un incendio scoppiato per caso e avevano creduto che i due fossero intervenuti per aiutare il proprietario dell'abitazione in fiamme. Le indagini hanno però poi permesso di accertare che ad appiccare le fiamme erano stati il 57enne e il complice poi deceduto. Scavando nel passato dell'arrestato, i militari hanno infatti scoperto che già dal 2016 l'uomo era riuscito a manipolare il vicino di casa convincendolo ad affidare a lui la gestione della propria pensione d’invalidità - 800 euro al mese - facendosi consegnare anche il bancomat, in cambio dei pasti giornalieri.

E quando il 58enne aveva detto "no" all'ennesima richiesta di soldi, l'arrestato - stando alle indagini - aveva deciso di dar fuoco alla porta di casa sua, come atto intimidatorio. I due complici si erano infatti incontrati in un bar di Arcore, si erano fermati ad un distributore lungo il tragitto per un rifornimento di cinque euro di benzina e a quel punto erano andati ad appiccare le fiamme a casa della vittima con la stessa benzina comprata poco prima.