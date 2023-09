Entra in chiesa e ruba le ceneri di San Francesco, finisce malissimo

Entra in chiesa, scassina la cassaforte con le offerte dei fedeli e poi scappa a bordo di una bicicletta elettrica portandosi via una preziosa reliquia di San Francesco d'Assisi. Il furto è avvenuto nella Chiesa di Santa Chiara a Lamezia Terme dove la squadra volante del locale commissariato di Polizia è intervenuto in aiuto dei frati missionari.

Grazie alle testimonianze dei presenti è stato identificato l'uomo che oltre a danneggiare la cassetta delle elemosine, aveva asportato il reliquiario che conteneva parte delle ceneri di San Francesco d'Assisi. Grazie alle immagini delle videocamere di sorveglianza è stato identificato un 50enne del posto, sorpreso dalle forze dell'ordine mentre era ancora in bicicletta.

L'uomo, F.G., un 50enne pregiudicato lametino, è stato arrestato per furto pluriaggravato e la reliquia restituita ai frati della Chiesa di Santa Chiara.